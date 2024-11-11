В России предложили новую меру поддержки участников СВО и их родственников

Участникам специальной военной операции (СВО) и их родственникам могут предоставить право на бесплатное обучение в вузах. Глава комитета Госдумы по науке и высшему образованию Сергей Кабышев и руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов 11 ноября внесут соответствующий законопроект в нижнюю палату парламента, сообщает газета «Известия» со ссылкой на документ.

Как говорится в пояснительной записке к документу, согласно закону «Об образовании в Российской Федерации», за счет бюджетных ассигнований бюджета установлена отдельная квота приема на обучение по образовательным программам высшего образования для приема на обучение участников спецоперации и их детей.

«Указанная квота выделяется образовательной организацией высшего образования в размере 10%. Участники СВО и их дети, не поступившие на соответствующие бюджетные места, принимаются на обучение на платной для них основе», — сказано в записке.

Документом предлагается дать образовательным организациям высшего образования право не взимать плату за обучение с детей участников спецоперации, обучающихся по договору об оказании платных образовательных услуг. Это необходимо, чтобы сбалансировать права участников СВО и их детей, обучающихся за счет бюджетных средств и своих средств.

Как пояснил изданию Миронов, сейчас в вузах учится немало студентов-платников — детей участников спецоперации. Многие из них поступали в вузы еще до начала СВО. Эти студенты не могли воспользоваться льготой на бесплатное обучение, так как ее не было, отметил политик.

«Поэтому сегодня государство тоже должно предоставить им возможность не тратить деньги на обучение в вузе», — добавил он.

До этого участники и ветераны СВО получили право бесплатно регистрировать права на свою интеллектуальную собственность.

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