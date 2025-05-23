Восстановленная после атаки БПЛА станция «Кропоткинская» возобновила работу

Нефтеперекачивающая станция «Кропоткинская» вернулась к работе в штатном режиме после ремонта из-за атаки украинских дронов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение Каспийского трубопроводного консорциума (КТК).

«23 мая 2025 года после комплекса восстановительных работ в технологический режим перекачки запущена НПС «Кропоткинская», ранее поврежденная в результате атаки БПЛА», — говорится в сообщении.

Отмечается, что специалисты произвели ремонт газотурбинной установки, трансформаторов и другого оборудования.

24 марта Минобороны России сообщило, что ночью украинский беспилотный летательный аппарат атаковал Кропоткинскую нефтеперекачивающую станцию КТК в Краснодарском крае. При этом на тот момент президент Украины Владимир Зеленский поддержал взаимный отказ от ударов по энергообъектам на 30 дней, о котором договорились президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп. В Москве заявляли, что действия Киева направлены на саботаж мирного урегулирования. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее МИД Казахстана рассказал о контактах с Украиной после атаки ВСУ на КТК.