МИД Казахстана рассказал о контактах с Украиной после атаки ВСУ на КТК

МИД Казахстана: вопрос атаки на КТК решается с Киевом в установленном порядке

Казахстан решает с Украиной вопросы, связанные с атакой ВСУ на Каспийский трубопроводный консорциум (КТК), «в установленном порядке». Об этом представители МИД республики заявили в комментарии РИА Новости.

Вопросы двустороннего взаимодействия Казахстана с Украиной по поводу атаки на Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) решаются в установленном порядке, сообщили РИА Новости в МИД республики.

«Министерство иностранных дел Республики Казахстан поддерживает диалог с украинской стороной. Вопросы двустороннего взаимодействия решаются в установленном порядке с учётом развития ситуации», - сообщили агентству в дипведомстве.

В настоящее время транспортировка нефти по трубопроводной системе Тенгиз – Новороссийск осуществляется, минуя остановленную НПС через байпас. В начале апреля в КТК заявили, что ввод в эксплуатацию нефтеперекачивающей станции «Кропоткинская» ожидается до конца мая 2025 года.

24 марта Минобороны России сообщило, что ночью украинский беспилотный летательный аппарат атаковал Кропоткинскую нефтеперекачивающую станцию (НПС) КТК в Краснодарском крае. При этом президент Украины Владимир Зеленский поддержал взаимный отказ от ударов по энергообъектам на 30 дней, о котором договорились президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп. В Москве заявили, что действия Киева направлены на саботаж мирного урегулирования. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что суд отменил приостановку работы причалов КТК в Новороссийске.