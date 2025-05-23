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В европейской стране могут утвердить семичасовой рабочий день

Премьер Спайич: Черногория близка к утверждению 7-часового рабочего дня
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kenchiro168/Shutterstock/FOTODOM

Переговоры с представителями профсоюзов и работодателей о введении в Черногории семичасового рабочего дня начнутся в ближайшее время. Об этом сообщил председатель правительства страны Милойко Спайич, передает RTCG.

«После всестороннего рассмотрения модели, которая устроила бы профсоюзы и работодателей, можно констатировать, что мы близки к ведению семичасового рабочего дня», — сказал он.

Премьер отметил, что цель сокращения рабочего дня повысит качество жизни граждан, позволит проводить им больше времени со своими семьями.

В январе сообщалось, что в партии ЛДПР разработали законопроект об установлении в РФ сокращенной на час рабочей недели.

В Госдуме уже допускали сокращение рабочей недели для россиян. В конце 2024 года вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил дать возможность перейти на четырехдневную рабочую неделю одному из родителей в многодетной семье.

Ранее россияне назвали плюсы и минусы четырехдневной рабочей недели.

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