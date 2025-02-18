Россияне назвали плюсы и минусы четырехдневной рабочей недели

Почти половина работающих россиян (45%) готовы к переходу на четырехдневную трудовую неделю, однако 46% уверены, что к новому графику не готовы их компании. Такие данные предоставили аналитики медиахолдинга Rambler&Co, узнавшие у российских интернет-пользователей, как они относятся к такой инициативе депутатов Госдумы о внедрении сокращенной рабочей недели.

Согласно результатам опроса, 27% респондентов считают, что это внедрение сокращенной рабочей недели негативно скажется на экономике, 21% уверены, что вопрос надо ставить не про количество дней, а про количество часов работы в них. Остальные 7% опрошенных сохраняют нейтральную позицию.

Более трети респондентов (34%) считают, что при четырехдневной рабочей неделе их продуктивность не пострадает, 29% уверены, что будут работать эффективнее, а 21% опасаются, что им придется делать больше за меньшее время. Оставшиеся 16% не могут точно предугадать последствия, но хотели бы попробовать новый формат работы.

Кроме того, участники опроса высказали пожелания по изменению привычного распорядка. Более половины респондентов (62%) предпочли бы работать 4 дня по 8 часов с сохранением зарплаты. 17% готовы работать 4 дня по 10 часов в день, а 18% выступают за гибкий график в рамках четырехдневной недели. Только 3% согласны на пропорциональное уменьшение дохода ради увеличения свободного времени.

Большинство респондентов (61%) уверены, что сокращение рабочей недели положительно скажется на их настроении, уменьшив уровень стресса. Однако 21% считают, что ничего не изменится, а 11% ожидают сложного переходного периода. Лишь 7% признались, что их настроение ухудшится, так как они любят работать.

Если четырехдневная рабочая неделя станет реальностью, 45% респондентов планируют уделять больше времени семье и отношениям, 16% займутся хобби и саморазвитием, а 14% сосредоточатся на здоровье и спорте. Еще 16% рассматривают возможность подработки или дополнительного дохода. Оставшиеся 9% выбрали другие варианты.

Несмотря на интерес к новому формату, лишь 17% респондентов считают, что большинство российских компаний готовы к переходу на четырехдневную рабочую неделю.

Почти половина опрошенных (46%) уверены, что на рынке никто к этому не готов, а 23% полагают, что только некоторые прогрессивные организации смогут внедрить такой график. Еще 14% затруднились с ответом.

Опрос, в котором приняли участие более 75 тыс. интернет-пользователей, проходил на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co с 6 по 13 февраля.