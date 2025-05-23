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В МВД подтвердили факт нападения на главного конструктора «Курганприбора»

МВД проверяет обстоятельства нападения на главного конструктора «Курганприбора»
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НПО «Курганприбор»

УМВД по Курганской области подтвердило факт нападения на главного конструктора оборонного предприятия «Курганприбор» Андрея Кондратьева. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей ведомства.

«Проводится проверка, обстоятельства устанавливаются», — рассказали в МВД.

О нападении на Кондратьева стало известно 23 мая. По данным Mash, накануне вечером мужчина возвращался домой с работы, зашел в подъезд, где на него набросился неизвестный с молотком, который несколько раз ударил инженера по голове и скрылся.

В данный момент пострадавший находится в больнице. Нападавшего разыскивают.

До этого сообщалось об инциденте в Перми, где вооруженный молотком юноша ограбил инвалида-колясочника. Он также похитил два мобильных телефона и угрожал местной жительнице молотком, требуя возврата некоего долга, но получил отказ.

Ранее в Подмосковье возбудили дело после нападения школьника с молотком на учительницу.

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