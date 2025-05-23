В МВД подтвердили факт нападения на главного конструктора «Курганприбора»

УМВД по Курганской области подтвердило факт нападения на главного конструктора оборонного предприятия «Курганприбор» Андрея Кондратьева. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей ведомства.

«Проводится проверка, обстоятельства устанавливаются», — рассказали в МВД.

О нападении на Кондратьева стало известно 23 мая. По данным Mash, накануне вечером мужчина возвращался домой с работы, зашел в подъезд, где на него набросился неизвестный с молотком, который несколько раз ударил инженера по голове и скрылся.

В данный момент пострадавший находится в больнице. Нападавшего разыскивают.

До этого сообщалось об инциденте в Перми, где вооруженный молотком юноша ограбил инвалида-колясочника. Он также похитил два мобильных телефона и угрожал местной жительнице молотком, требуя возврата некоего долга, но получил отказ.

Ранее в Подмосковье возбудили дело после нападения школьника с молотком на учительницу.