Вооруженный молотком юноша ограбил инвалида-колясочника в Перми

В Перми 19-летний юноша проник в чужую квартиру и ограбил инвалида-колясочника

В Перми поймали молодого человека, который ограбил инвалида, угрожая ему молотком. Об этом сообщили в полиции города.

Инцидент произошел в коммунальной квартире на Комсомольском проспекте. Злоумышленник проник внутрь после того, как хозяйка одной из комнат забыла закрыть входную дверь и похитил два мобильных телефона.

Незваный гость также угрожал местной жительнице молотком, требуя возврата некого долга, но получил отказ. Далее грабитель вышел в общий коридор и встретился с ее гостем, инвалидом-колясочником, который не смог противостоять незнакомцу и отдал ему свой телефон.

Подозреваемого задержали, им оказался 19-летний пермяк, уже имеющий несколько судимостей. Теперь рецидивист предстанет перед судом за разбой, кражу и вымогательство, он взят под стражу.

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