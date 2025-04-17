Ударившего педагога молотком в Люберцах мальчика не привлекут к уголовной ответственности

В Подмосковье возбудили дело после нападения школьника с молотком на учительницу

Следователи Подмосковья возбудили уголовное дело после нападения на учительницу в Люберцах. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

В произошедшем сотрудники ведомства усмотрели признаки халатности работников школы, из-за которой пострадал педагог.

«Следователями и криминалистами проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего», – сообщается в публикации.

В ведомстве также добавили, что из-за возраста 13-летнего школьника еще нельзя привлечь к ответственности, поэтому его поставят на профилактический учет.

Как сообщает Life со ссылкой на Shot, мальчик воспитывается в полной семье, его характеризуют как спокойного человека. Предварительно, он дополнительно занимался математикой с учительницей, на которую напал.

Инцидент произошел в школе в Люберцах во время урока. По данным СК, когда педагог отвернулась к доске, ребенок достал молоток и ударил ее по голове, после чего сбежал, однако его поймали. Женщину госпитализировали.

Ранее в Петербурге мужчине проломили голову молотком после уличной ссоры.