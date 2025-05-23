В Кургане на руководителя оборонного предприятия напали в подъезде

Mash: руководителя «Курганприбора» ударили молотком в подъезде, он в больнице

На руководителя крупного оборонного предприятия «Курганприбор» напали с молотком в подъезде его собственного дома в Кургане. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По информации Mash, около 19:00 Кондратьев возвращался домой с работы, зашел в подъезд, где на него набросился мужчина с молотком, который несколько раз ударил инженера по голове и скрылся.

В данный момент пострадавший находится в больнице. Нападавшего разыскивают.

13 мая сообщалось, что в Перми задержали молодого человека, который ограбил инвалида, угрожая ему молотком.

Инцидент произошел в коммунальной квартире на Комсомольском проспекте, куда злоумышленник проник после того, как хозяйка одной из комнат забыла закрыть входную дверь. Оттуда он похитил два мобильных телефона. Кроме того, он угрожал женщине молотком, требуя возврата некого долга, но получил отказ. Далее грабитель вышел в общий коридор и встретился с инвалидом-колясочником, который не смог противостоять незнакомцу и отдал ему свой телефон.

Ранее в Курске неизвестный напал на двух школьников.