На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Кургане на руководителя оборонного предприятия напали в подъезде

Mash: руководителя «Курганприбора» ударили молотком в подъезде, он в больнице
close
НПО «Курганприбор»

На руководителя крупного оборонного предприятия «Курганприбор» напали с молотком в подъезде его собственного дома в Кургане. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По информации Mash, около 19:00 Кондратьев возвращался домой с работы, зашел в подъезд, где на него набросился мужчина с молотком, который несколько раз ударил инженера по голове и скрылся.

В данный момент пострадавший находится в больнице. Нападавшего разыскивают.

13 мая сообщалось, что в Перми задержали молодого человека, который ограбил инвалида, угрожая ему молотком.

Инцидент произошел в коммунальной квартире на Комсомольском проспекте, куда злоумышленник проник после того, как хозяйка одной из комнат забыла закрыть входную дверь. Оттуда он похитил два мобильных телефона. Кроме того, он угрожал женщине молотком, требуя возврата некого долга, но получил отказ. Далее грабитель вышел в общий коридор и встретился с инвалидом-колясочником, который не смог противостоять незнакомцу и отдал ему свой телефон.

Ранее в Курске неизвестный напал на двух школьников.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами