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Ассоциация менеджеров обсудила влияние ИИ на будущее журналистики

Эксперт Ляпин: сегодня нейросети пишут потрясающие материалы на уровне мировых изданий
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Пресс-служба Ассоциации менеджеров

Новые форматы потребления информации сегодня существенно меняют поведение аудитории, что требует пересмотра подходов к контент-стратегиям и их эффективности, сообщили эксперты комитета по СМИ и информационной политике Ассоциации менеджеров.

К таким выводам они пришли 15 мая в ходе заседания на тему: «Продвижение через контент: трансформация стратегий в 2025 году». Об этом сообщается на официальном сайте ассоциации.

Участники отметили, что новые форматы потребления информации меняют поведение аудитории, требуя пересмотра контент-стратегий.

«Многим журналистам сегодня не хватает навыков работы со структурой текста и SEO-оптимизацией, в отличие от копирайтеров, которые, в свою очередь, испытывают трудности при получении эксклюзивной информации. Эффективным решением здесь станет коллаборация специалистов из разных областей», — подчеркнула директор кластера «Центр — Юг» Shkulev Holding Екатерина Квашенкина.

По мнению эксперта, важно правильно подходить к созданию контекста, поскольку это основной продукт СМИ.

Главный редактор News.ru Ольга Сабурова обратила внимание на важность качества контента.

«Статья — и рекламная, и новостная — должна индексироваться и создавать информационную ветку. При грамотном подходе любая новость даже с небольшим инфоповодом принесет просмотры», — заявила Сабурова.

Противоположную точку зрения высказал сооснователь компаний Ai influence и ReFace Technology Алексей Парфун. По его мнению, SEO — умирающий инструмент для производителей контента, а будущее коммуникаций стоит за полной автоматизацией и искусственным интеллектом.

Основатель «Импакт медиа» Александр Ляпин добавил, что ИИ определяет будущее контента, от текстов до фильмов, смещая фокус на создание идей.

«Сегодня нейронки пишут просто потрясающие материалы на уровне мировых изданий», — отметил Ляпин.

Информационным партнером мероприятия выступил Rambler&Co.

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