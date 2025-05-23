Мужчина готовил в крупном российском городе взрыв на пути парадной колонны в День Победы

ФСБ: задержан россиянин, готовивший в Калининграде взрыв в День Победы

В Калининграде сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали 25-летнего россиянина, готовившего теракт на пути парадной военной колонны во время празднования 80-летия Победы. Задание он получил от украинской стороны, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России, пишет ТАСС.

«Установлено, что злоумышленник по полученному в мессенджере Telegram заданию украинского куратора готовил подрыв взрывного устройства на маршруте следования парадной колонны военнослужащих», — сказано в сообщении службы.

Как уточняется, дело завели по ч. 3 ст. 205.1 (содействие террористической деятельности) и ч. 3 ст. 281.1 (содействие диверсионной деятельности) УК РФ. Мужчина уже находится под стражей.

Ему грозит до 20 лет колонии.

Накануне в Тверской области задержали двух подростков, которые по заданию украинского куратора готовили поджог одного из зданий Минобороны перед Днем Победы. Школьникам 14 и 17 лет. В отношении них возбуждены дела о приготовлении к совершению теракта и об участии в деятельности террористической организации.

В середине мая сотрудники ФСБ вместе с другими силовыми структурами задержали шесть человек, подозреваемых в подготовке вооруженных нападений на учебные заведения в Москве и Тюмени. По данным силовиков, операцию провели сразу в 81 регионе России для борьбы с распространением идей насилия среди молодежи.

Ранее из-за угрозы взрыва прервали церемонию вручения призов кинофестиваля.