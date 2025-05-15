ФСБ задержала несколько человек, готовивших теракты в российских городах

ФСБ предотвратила нападения на школы в Москве и Тюмени и задержала шесть человек

Сотрудники ФСБ вместе с другими силовыми структурами задержали шесть человек, подозреваемых в подготовке вооруженных нападений на учебные заведения в Москве и Тюмени. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

По данным силовиков, операцию провели сразу в 81 регионе России для борьбы с распространением идей насилия среди молодежи. У задержанных дома нашли самодельное оружие, компоненты для взрывчатки, планы атак, а также материалы с символикой запрещенных радикальных движений.

Помимо Москвы и Тюмени, сотрудники ФСБ пресекли возможные насильственные действия в Кемерово, Ростове-на-Дону и Йошкар-Оле.

ФСБ подчеркнула, что работа по выявлению подобных угроз среди молодежи будет продолжена.

До этого Федеральная служба безопасности задержала мужчину, подозреваемого в планировании террористического акта на железной дороге в Ханты-Мансийском автономном округе. По данным спецслужбы, житель ХМАО планировал осуществить теракт по заданию куратора из числа «запрещенного украинского формирования». После задержания он рассказал правоохранителям, что у него в машине находится неактивированная бомба.

Ранее в Калининградской области задержали женщину с «Терминатором».