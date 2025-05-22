На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В российском регионе задержали подростков, готовивших поджог одного из зданий Минобороны

В Тверской области задержали подростков, готовивших поджог одного из зданий МО
close
ID1974/Shutterstock/FOTODOM

В Тверской области задержали двух подростков, которые по заданию украинского куратора готовили поджог одного из зданий Минобороны перед Днем Победы. Об этом сообщили в Федеральной службе безопасности (ФСБ), пишет РИА Новости.

«В телефонах несовершеннолетних обнаружена переписка в мессенджере Telegram с куратором, присяга боевикам запрещенной в России украинской террористической организации, а также видеоотчеты о проведении разведки объектов нападений и изготовлении средств террора»‎, — сказали в службе.

Как уточняется, задержанным 14 и 17 лет. В отношении них возбуждены дела о приготовлении к совершению теракта и об участии в деятельности террористической организации.

Правоохранители предупредили, что украинские спецслужбы все чаще используют мессенджеры в своей противоправной деятельности.

Накануне в Дагестане задержали 14-летнего подростка, который заявил, что в одной из школ Москвы находятся террористы. В МВД по региону рассказали, что юноша позвонил в дежурную часть Ботлихского отдела полиции 19 мая. После его сообщения столичные правоохранители выехали в указанную школу, эвакуировали ее сотрудников и учащихся и осмотрели территорию в сопровождении служебно-разыскной собаки. Информация о террористах не подтвердилась.

Ранее из-за угрозы взрыва прервали церемонию вручения призов кинофестиваля.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами