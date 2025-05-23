Названо число пострадавших при атаке БПЛА на Елец, остающихся в больницах

Минздрав РФ: девять пострадавших при атаке ВСУ на Елец находятся в больницах

Девять человек, пострадавших в результате атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на город Елец в Липецкой области, находятся на стационарном лечении. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения РФ, передает РИА Новости.

«Все пострадавшие — в состоянии средней степени тяжести», — уточнили в ведомстве.

Там добавили, что в настоящее время врачи оказывают раненым всю необходимую помощь. Их работу координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава РФ.

В ночь на 23 мая губернатор Липецкой области Игорь Артамонов заявил, что на территории Ельца упали обломки сбитых украинских дронов. В результате в промышленной зоне города произошло возгорание, и пострадали восемь человек.

Кроме того, фрагменты БПЛА рухнули на крышу одного из жилых домов. В региональном правительстве рассказали, что из-за действий Вооруженных сил Украины (ВСУ) повреждения получили 30 квартир. Они оказались «завалены осколками».

Власти добавили, что местным жителям сейчас очень непросто. Несмотря на это, они отказались ехать в пункты временного размещения.

Ранее в министерстве иностранных дел РФ высказались об атаках беспилотников ВСУ на российские регионы.