На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Ельце выросло число поврежденных при атаках беспилотников квартир

Количество поврежденных квартир при атаках БПЛА в Ельце выросло до 30
close
Telegram-канал «Игорь Артамонов»

Количество квартир, поврежденных при ночной атаке беспилотников на город Елец Липецкой области, увеличилось до 30. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства региона.

«Помимо предприятия, обломки БПЛА в Ельце повредили порядка 30 квартир в поселке ТЭЦ. Они завалены осколками и, к счастью, никого не поранили», — говорится в сообщении.

В правительстве Липецкой области также заявили, что «местным жителям сейчас непросто», однако они отказались ехать в пункты временного размещения.

Губернатор региона Игорь Артамонов ранее сообщал, что в Ельце на дом упали обломки беспилотных летательных аппаратов, что привело к повреждению 20 квартир.

По его информации, в промышленной зоне Ельца в результате падения БПЛА и последовавшего за этим пожара пострадали не менее восьми человек.

Ранее россиянина оштрафовали за публикацию видео с работой ПВО.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами