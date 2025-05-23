В Ельце выросло число поврежденных при атаках беспилотников квартир

Количество поврежденных квартир при атаках БПЛА в Ельце выросло до 30

Количество квартир, поврежденных при ночной атаке беспилотников на город Елец Липецкой области, увеличилось до 30. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства региона.

«Помимо предприятия, обломки БПЛА в Ельце повредили порядка 30 квартир в поселке ТЭЦ. Они завалены осколками и, к счастью, никого не поранили», — говорится в сообщении.

В правительстве Липецкой области также заявили, что «местным жителям сейчас непросто», однако они отказались ехать в пункты временного размещения.

Губернатор региона Игорь Артамонов ранее сообщал, что в Ельце на дом упали обломки беспилотных летательных аппаратов, что привело к повреждению 20 квартир.

По его информации, в промышленной зоне Ельца в результате падения БПЛА и последовавшего за этим пожара пострадали не менее восьми человек.

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