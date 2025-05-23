В Липецкой области несколько человек пострадали после атаки БПЛА

Восемь жителей Ельца пострадали в результате падения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и последовавшего пожара в промышленной зоне города. Об этом сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в своем Telegram-канале.
По его словам, всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.
Глава региона опроверг распространяемые в сети данные о том, что после пожара якобы произошла утечка опасных веществ. Артамонов назвал эту информацию не соответствующей действительности.
«Также обломки БПЛА упали на крышу жилого дома. Жильцы были оперативно эвакуированы», — написал он.
Артамонов отметил, что в результате ЧП никто не пострадал, здание не разрушено. На местах падения БПЛА работают взрывотехники и экстренные службы.
Губернатор добавил, что системы противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы продолжают работать, и призвал жителей не подходить к окнам.
Полтора часа назад Артамонов сообщил о подавлении БПЛА в небе над Ельцом. По его словам, обломки беспилотников «упали в промышленной зоне, вызвав возгорание». Также губернатор заявил об эвакуации людей, не уточнив подробности. Он добавил, что в городе может не работать мобильный интернет — меры по его временному отключению необходимы «для повышения эффективности защиты от БПЛА».
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