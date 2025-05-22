В МИД РФ прокомментировали атаки дронов ВСУ на РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала атаки украинских беспилотников по территории РФ. Ее слова передает ТАСС.

По словам Захаровой, Запад науськивает Киев на продолжение террористических действий.

«Террористический режим, который науськивается извне странами ... агрессивного меньшинства, для того чтобы пытаться продлить существование ущербной логики по нанесению России <...> стратегического поражения», — отметила Захарова.

Утром министерство обороны России сообщило, что за минувшую ночь над территорией России было сбито 105 украинских беспилотных летательных аппаратов.

Больше всего БПЛА, 35 дронов, перехватили над Московским регионом. 14, 12 и 11 беспилотников были уничтожены над Орловской, Курской и Белгородской областями соответственно. 10 дронов сбили в Тульской области, 9 — в Калужской области. Семь беспилотников были уничтожены над территорией Воронежской области. По три дрона сбили над Смоленской и Липецкой областями и один БПЛА — над Брянской областью.

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