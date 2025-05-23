В Красноярском крае возбудили дело в отношении неадеквата, сломавшего руку женщине на ГРЭС

В Красноярском крае Следком возбудил уголовное дело в отношении 33-летнего мужчины, который устроил погром на проходной Березовской ГРЭС. Об этом сообщает региональное ведомство в Telegram-канале.

«Он подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, связанное с сопротивлением представителю власти), ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти)», — говорится в сообщении.

21 мая сообщалось, что в Красноярском крае полицейские задержали неадекватного мужчину, который сломал руку женщине. Как рассказали в ведомстве, сотрудники Березовской ГРЭС в городе Шарыпово заявили о неизвестном мужчине на проходной. Он вел себя неадекватно, нецензурно ругался и угрожал.

Уточняется, что неизвестного задержали. Им оказался 33-летний несудимый мужчина. Сейчас он передан в специализированное медицинское учреждение. В МВД решают вопрос о привлечении его к ответственности.

Накануне в Москве во дворе дома в Северном Тушино мужчина разгуливал с ножом и угрожал кому-то расправой. На него пожаловались жители многоэтажки на улице Туристской. По их словам, он нецензурно выражался в адрес неизвестной девушки. Мужчину задержали, и он раскаялся в своем поведении и объяснил, что был чересчур эмоционален во время телефонного разговора. SHOT уточняет, что его доставят в полицию для выяснения обстоятельств произошедшего и проведения беседы.

Ранее екатеринбуржец напал на незнакомку, с которой стоял в очереди в супермаркете.