Жителей Северного Тушино напугал мужчина с ножом, угрожавший расправой

В Москве во дворе дома в Северном Тушино мужчина разгуливал с ножом и угрожал кому-то расправой. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Как отмечается, на мужчину пожаловались жители многоэтажки на улице Туристской. По их словам, он нецензурно выражался в адрес неизвестной девушки.

Мужчину задержали, и он раскаялся в своем поведении. Он объяснил, что был чересчур эмоционален во время телефонного разговора. SHOT уточняет, что его доставят в полицию для выяснения обстоятельств произошедшего и проведения беседы.

Накануне в Краснодарском крае пассажирка с ножом устроила разборки в автобусе. По словам очевидцев, женщина направлялась из Краснодара в Анапу. Когда транспорт выехал на платную трассу, она начала кричать, потому что, по мнению женщины, автобус двигался слишком быстро. Водитель сообщил, что транспорт едет с нормальной скоростью, но это не успокоило пассажирку и она продолжила «орать», после чего схватила нож и начала драку с попутчицей, которая пыталась защитить водителя.

Ранее школьница напала на девочку на глазах у снимающих это подростков.