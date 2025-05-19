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В Екатеринбурге мужчина назвал себя участником СВО и жестко избил девушку

Екатеринбуржец напал на незнакомку, с которой стоял в очереди в супермаркете
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Наталья Селиверстова/РИА Новости

В Екатеринбурге мужчина напал на девушку в супермаркете и жестоко избил. Об этом пострадавшая рассказала E1.RU.

Анастасия пришла в супермаркет на улице Таганской за покупками, но, стоя в очереди на кассу, подверглась нападению. Руку на женщину поднял незнакомец, который сначала оскорбил ее, а затем заявил о своей безнаказанности.

«Он говорил с кем-то и сказал: «Шалава». Я спросила у него: «Это вы мне?» Он мне в ответ начал хамить, бросил пакет и стал меня бить. При этом сказал: «Я с СВО, мне за это ничего не будет!» Я сейчас боюсь за свое здоровье», — признается Анастасия.

От встречи с неадекватом у нее остался синяк под глазом, также женщина жалуется на головокружение. Она еще раз встретилась со злоумышленником, который живет неподалеку, но тот отказался извиняться и стал угрожать жертве.

В УМВД по Екатеринбургу сообщили, что не получали заявлений от пострадавшей. Действительно ли нападавший имеет отношение к СВО, не уточняется.

Ранее мужчина набросился на кассиршу российского магазина из-за отказа продать спиртное ночью.

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