На Кубани неадекват сломал руку сотруднице ГРЭС

В Краснодарском крае полицейские задержали неадекватного мужчину, который сломал руку женщине. Об этом сообщает региональное управление МВД в своем Telegram-канале.

Как рассказали в ведомстве, сотрудники Березовской ГРЭС (тепловой электростанции) в городе Шарыпово заявили о неизвестном мужчине на проходной. Он вел себя неадекватно, нецензурно ругался и угрожал.

«Поступило еще одно заявление от сотрудницы подрядной организации о том, что этот же мужчина сломал ей руку», — добавили в МВД.

Уточняется, что неизвестного задержали. Им оказался 33-летний несудимый мужчина. Сейчас он передан в специализированное медицинское учреждение. В МВД решают вопрос о привлечении его к ответственности.

Накануне в Москве во дворе дома в Северном Тушино мужчина разгуливал с ножом и угрожал кому-то расправой. На него пожаловались жители многоэтажки на улице Туристской. По их словам, он нецензурно выражался в адрес неизвестной девушки. Мужчину задержали, и он раскаялся в своем поведении и объяснил, что был чересчур эмоционален во время телефонного разговора. SHOT уточняет, что его доставят в полицию для выяснения обстоятельств произошедшего и проведения беседы.

Ранее екатеринбуржец напал на незнакомку, с которой стоял в очереди в супермаркете.