На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Кубани неадекват сломал руку сотруднице ГРЭС

В Шарыпово задержали неадеквата, сломавшего руку сотруднице Березовской ГРЭС

В Краснодарском крае полицейские задержали неадекватного мужчину, который сломал руку женщине. Об этом сообщает региональное управление МВД в своем Telegram-канале.

Как рассказали в ведомстве, сотрудники Березовской ГРЭС (тепловой электростанции) в городе Шарыпово заявили о неизвестном мужчине на проходной. Он вел себя неадекватно, нецензурно ругался и угрожал.

«Поступило еще одно заявление от сотрудницы подрядной организации о том, что этот же мужчина сломал ей руку», — добавили в МВД.

Уточняется, что неизвестного задержали. Им оказался 33-летний несудимый мужчина. Сейчас он передан в специализированное медицинское учреждение. В МВД решают вопрос о привлечении его к ответственности.

Накануне в Москве во дворе дома в Северном Тушино мужчина разгуливал с ножом и угрожал кому-то расправой. На него пожаловались жители многоэтажки на улице Туристской. По их словам, он нецензурно выражался в адрес неизвестной девушки. Мужчину задержали, и он раскаялся в своем поведении и объяснил, что был чересчур эмоционален во время телефонного разговора. SHOT уточняет, что его доставят в полицию для выяснения обстоятельств произошедшего и проведения беседы.

Ранее екатеринбуржец напал на незнакомку, с которой стоял в очереди в супермаркете.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами