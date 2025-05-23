Жителей Ельца предупредили о подрыве обломков беспилотников

Глава Ельца: в поселках ТЭЦ и Электрик саперы будут уничтожать остатки БПЛА

Жителей Ельца предупредили о громких звуках, которые могут возникнуть при уничтожении обломков беспилотников после ночной атаки на город. Об этом сообщил и. о. главы Ельца Вячеслав Жабин в своем Telegram-канале.

«В ближайшее время в поселке ТЭЦ и пос. Электрик саперы будут уничтожать остатки БПЛА. Возможны громкие хлопки. Сохраняйте спокойствие!» — написал Жабин.

Губернатор региона Игорь Артамонов ранее сообщал, что в Ельце на дом упали обломки беспилотных летательных аппаратов, что привело к повреждению 20 квартир. По его информации, в промышленной зоне в результате пожара пострадали не менее восьми человек.

В правительстве региона позднее уточнили, что помимо предприятия, обломки БПЛА в Ельце повредили около 30 квартир в поселке ТЭЦ. Они оказались завалены осколками, никто не пострадал.

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