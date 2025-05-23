Обломки БПЛА повредили десятки квартир в Липецкой области

В Ельце на дом упали обломки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), что привело к повреждению, предварительно, 20 квартир. Об этом сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в своем Telegram-канале.

По его словам, одна из квартир пострадала больше других. При этом проживавший там мужчина не был ранен осколками, сейчас он находится у родственников. Крыша и окна дома нуждаются в восстановлении, отметил глава региона.

Артамонов пообещал помочь с ремонтом здания и подчеркнул, что пострадавшим будет оказана вся необходимая помощь.

Он добавил, что на месте падения обломков БПЛА в Ельце находится его первый заместитель Александр Рябченко, который вместе с исполняющим обязанности мэра города Вячеславом Жабиным оценивает ущерб и общается с местными жителями.

До этого Артамонов сообщил, что восемь жителей Ельца пострадали в результате падения БПЛА и последовавшего пожара в промышленной зоне города. Глава региона опроверг распространяемые в сети данные о том, что после пожара якобы произошла утечка опасных веществ.

Жильцы дома, на крышу которого упали обломки беспилотников, были эвакуированы, подчеркнул Артамонов. В результате ЧП никто не пострадал, здание не разрушено, добавил он.

Ранее политолог объяснил, почему ВСУ усилили атаки дронов на РФ.