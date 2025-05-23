Россиянина оштрафовали за публикацию видео с работой ПВО

В Тульской области мужчину оштрафовали на 25 тысяч за публикацию в сети видео с налетом дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) и работой российских средств противовоздушной обороны (ПВО). Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на судебные документы.

«В них указано, что молодой человек в январе 2025 года разместил в Telegram-канале снятое им на мобильный телефон видео, содержащее данные об использовании и последствиях применения над территорией города Алексин Тульской области средств ПВО и БПЛА, позволяющие идентифицировать их тип, местонахождение и так далее»‎, — сказано в материале.

Житель Тульской области нарушил правила установленного в регионе режима повышенной готовности в части запрета публикации данных о расположении важных объектов, применении или использовании дронов и других средств поражения.

Уточняется, что мужчину оштрафовали в апреле этого года.

В прошлом году власти Ленинградской и Курской областей ввели штрафы за съемку работы средств ПВО и последствий атак беспилотников. При этом штраф за публикацию такой информации составляет 1000 рублей для физических лиц и 50 тыс. рублей для юридических лиц. В случае повторного нарушения сумма штрафа будет увеличиваться в два раза. Однако это касается только тех случаев, когда с момента предыдущей публикации прошло не больше одного года.

Ранее жителю Подмосковья вынесли приговор за передачу информации Украине.