Мать блогерши Битмамы признали малоимущей

Мать блогерши Валерии Федякиной, известной как Битмама, признана малоимущей из-за своего бедственного материального положения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела, зачитанного на судебном заседании.

«Прошу суд приобщить к делу сведения о признании матери Федякиной, которая имеет троих несовершеннолетних детей, малоимущей. Прошу также суд вернуть изъятые у нее денежные средства, которые она взяла в виде кредита», — указано в ходатайстве одного из адвокатов Федякиной.

В соответствии с действующим законодательством, малоимущим можно признать человека, чей официальный доход не достигает прожиточного минимума. Такой статус дает право получать различные льготы.

По словам подсудимой, мать признали малоимущей уже после ее ареста.

22 мая прокурор потребовал 10 лет колонии для Битмамы, которая является фигуранткой уголовного дела, возбужденного по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Федякину обвинили в краже около 2,2 млрд рублей, включая дирхамы и биткойны. Женщина предлагала инвесторам вложения в криптовалюту с обещанием высокой прибыли, после чего средства исчезали. Для возможного погашения ущерба судом арестованы счета и активы подсудимой.

Суд отправил девушку в СИЗО несмотря на то, что на момент ареста она была на шестом месяце беременности. В итоге Битмама родила в СИЗО, после чего глава общественной наблюдательной комиссии Москвы призвал заменить ей меру пресечения на домашний арест. Однако суд отказался это сделать.

Ранее свидетельница раскрыла схему валютных операций Битмамы.