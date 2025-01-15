Блогершу Битмаму заподозрили в краже биткоинов на несколько миллиардов рублей

Ura.ru: блогер Битмама обвиняется в краже биткоинов и денег на 2,2 млрд рублей

Блогерша Валерия Федякина, известная как Битмама, обвиняется в краже около 2,2 млрд рублей, включая дирхамы и биткойны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

В материалах дела против Федякиной говорится, что ущерб по одному эпизоду составляет порядка 800 млн рублей, общая сумма ущерба оценивается в не менее 2,2 млрд рублей.

Отмечается, что женщина предлагала инвесторам вложения в криптовалюту с обещанием высокой прибыли, после чего средства исчезали. Для возможного погашения ущерба судом арестованы счета и активы подсудимой.

Федякиной предъявлены обвинения по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», россиянке грозит до 10 лет лишения свободы и штраф в размере до 1 млн рублей.

Федякина своей вины не признает. Об этом она сказала после оглашения обвинительного заключения. Рассмотрение уголовного дела продолжается.

Блогера Валерию Федякину, известную как Битмама, задержали в Москве в сентябре 2023 года. Девушку обвинили в мошенничестве в особо крупном размере. По данным Telegram-канала Baza, знакомый блогера обвинил ее в обмане – Федякина взяла у него 6,7 млрд рублей, пообещав вернуть их с бонусом в 1%, но пропала. Суд отправил девушку в СИЗО несмотря на то, что на момент ареста она была на шестом месяце беременности.

В итоге Битмама родила в СИЗО, после чего глава общественной наблюдательной комиссии Москвы призвал заменить ей меру пресечения на домашний арест. Однако суд отказался это сделать.

Ранее сидящая в СИЗО блогер Блиновская пожаловалась на кражу ее марафонов.