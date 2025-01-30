Свидетельница раскрыла схему валютных операций криптоблогерши Битмамы

Обвиняемая в мошенничестве блогерша Валерия Федякина, известная как Битмама, вместе с братом обменивала рубли и доллары на криптовалюту, прикрывая валютные операции сделками по покупке недвижимости в ОАЭ. Об этом на допросе в суде сообщила свидетельница Раиса Калягина, работавшая офис-менеджером фигурантки дела, пишет ТАСС.

Изначально Калягиной показалось, что фирма Битмамы помогает клиентам покупать недвижимость в ОАЭ.

«Через некоторое время я поняла, что под видом этой деятельности на самом деле осуществляется приобретение физическими лицами криптовалюты, а также обмен рублей на дирхамы в условиях санкций. Для этого использовалась криптовалюта USDT», — заявила свидетельница.

По ее словам, клиенты приносили в офис от 300 тысяч до 15 млн рублей, за которые фирма Битмамы покупала USDT, которые потом продавались в ОАЭ за дирхамы или доллары и поступали клиенту.

Калягина добавила, что с клиентами общался Федякин, который весной 2023 года уехал за границу.

Федякину, известную как Битмама, задержали в Москве в сентябре 2023 года. Девушку обвинили в мошенничестве в особо крупном размере. По данным Telegram-канала Baza, знакомый блогера обвинил ее в обмане — Федякина взяла у него 6,7 млрд рублей, пообещав вернуть их с бонусом в 1%, но пропала.

Блогершу обвинили в краже около 2,2 млрд рублей, включая дирхамы и биткоины. Отмечается, что женщина предлагала инвесторам вложения в криптовалюту с обещанием высокой прибыли, после чего средства исчезали. Для возможного погашения ущерба судом арестованы счета и активы подсудимой.

Ранее Битмаму и ее маленькую дочь поместили в специальную камеру СИЗО.