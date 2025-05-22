Прокурор потребовал 10 лет колонии для блогерши Битмамы

Прокурор попросил 10 лет колонии для блогерши Валерии Федякиной, известной как Битмама. Об этом сообщает ТАСС.

Битмаме обвинения по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Федякину обвинили в организации финансовой пирамиды. Блогерша выводила многомиллионные средства за рубеж в обход валютного контроля и ограничений. Полученные наличные средства она переводила в криптовалюту, которая хранилась на ее криптокошельке в ОАЭ.

По данным издания, Федякина и ее брат переводили средства в криптовалюту под видом покупки недвижимости в ОАЭ.

В материалах дела против Федякиной говорится, что ущерб по одному эпизоду составляет порядка 800 млн рублей, общая сумма ущерба оценивается в не менее 2,2 млрд рублей.

Федякина своей вины не признает. Об этом она сказала после оглашения обвинительного заключения. Рассмотрение уголовного дела продолжается.

Федякину задержали в Москве в сентябре 2023 года. По данным Telegram-канала Baza, знакомый блогерши обвинил ее в обмане – Битмама взяла у него 6,7 млрд рублей, пообещав вернуть их с бонусом в 1%, но пропала. Суд отправил девушку в СИЗО несмотря на то, что на момент ареста она была на шестом месяце беременности. 22 мая 2025 года ей продлили арест до 29 августа.

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