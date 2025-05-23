У берегов Японии произошло землетрясение

Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,4 у побережья Японии. Об этом сообщила Геологическая служба США.

Эпицентр находился в 34 км к юго-западу от населенного пункта Уракава (остров Хоккайдо), население которого составляет 12 тыс. человек. Очаг сейсмособытия залегал на глубине 59 км.

Информация о пострадавших и разрушениях не поступала. Угроза цунами не объявлялась.

На днях телеканал CNN сообщил, что туристы из Азии начали массово отменять поездки в Японию из-за предсказаний о землетрясении, написанных в манге художницы Ре Тацуки «Будущее, которое я видела».

Манга была выпущена в 1999 году. В ней описывалось, что в 2011 году в Японии произойдет масштабное стихийное бедствие. В результате в марте 2011 года на северный регион Тохоку обрушилось землетрясение.

Полная версия работы была издана в 2021 году. В книге говорится, что следующее крупное землетрясение должно произойти в июле 2025 года. Аналогичный прогноз, по данным телеканала, дали японские экстрасенсы.

В январе в правительственной комиссии Японии по исследованию сейсмической активности сообщили, что в стране готовятся к мощному землетрясению — резко возросла вероятность подземных толчков магнитудой 8–9. Вероятность такого события в ближайшие 30 лет специалистами оценивается в 80%.

Ранее россияне рассказали о землетрясении в Стамбуле.