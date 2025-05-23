В двух аэропортах Московского региона ввели ограничения

Росавиация: в аэропортах Внуково и Жуковский ввели ограничения на полеты

Временные ограничения на полеты ввели в аэропортах Внуково и Жуковский. Об этом заявил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что ограничения на прием и выпуск воздушных судов во Внуково были введены в 23:35 мск, в Жуковском — в 23:55 мск.

До этого сообщалось, что в аэропорту Жуковский в пятый раз за сутки ввели ограничения.

Незадолго до этого аналогичные ограничения ввели в аэропорту города Иваново.

22 мая Росавиация сообщала, что на фоне атаки украинских БПЛА на Москву более 80 самолетов были направлены на запасные аэродромы. Из-за угрозы воздушной атаки в столичных аэропортах временно ограничивали прием и отправку рейсов: было задержано более 160 вылетов.

Силы ПВО с ночи 22 мая отражают массированную атаку украинских беспилотников, только над Московской областью было сбито не менее 35 дронов. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее временные ограничения были введены в аэропорту Домодедово.