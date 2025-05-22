Временные ограничения введены в аэропорту Домодедово

В московском аэропорту Домодедово введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 14:00 (мск). Об этом в Telegram-канале сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (ФАВТ) Артем Кореняко.

«Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Домодедово», — написал он.

До этого сообщалось, что на фоне атаки украинских беспилотных летательных аппаратов на регионы России 82 самолета улетели на запасные аэродромы утром 22 мая. В Росавиации уточнили, что практически все лайнеры к настоящему моменту приземлились в аэропортах первоначального назначения.

Массированная атака беспилотников Вооруженных сил Украины, в том числе на московский регион, началась в ночь на 21 мая. С перебоями работали все столичные аэропорты, которые периодически закрывали небо для приема и выпуска самолетов в целях обеспечения безопасности. Утром 22 мая ограничения некоторое время действовали в московском Домодедово и подмосковном Жуковском.

Ранее Росавиация и Минтранс усилили наблюдение за московскими аэропортами.