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Над российскими регионами за день сбили 159 беспилотников

Силы ПВО сбили 159 украинских БПЛА над регионами России
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Inna Varenytsia/Reuters

Средства ПВО за день уничтожили 159 украинских беспилотников над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны России.

Отмечается, что над московским регионом было сбито 22 беспилотника.

«Уничтожены и перехвачены 159 украинских БПЛА: 53 — над территорией Курской области, 54 — над территорией Орловской области, 13 БПЛА над Тульской областью, 6 БПЛА — над территорией Брянской области», — говорится в сообщении.

Беспилотники также были сбиты над Тверской, Рязанской, Калужской и Белгородской областями.

В Минобороны РФ сообщили, что за минувшую ночь над территорией России было сбито 105 украинских беспилотных летательных аппаратов. Больше всего БПЛА, 35 дронов, перехватили над Московским регионом.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее два жителя Курской области пострадали во время атаки беспилотника.

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