В Ивановской области сбили украинский беспилотник

Беспилотник уничтожили в Шуйском районе Ивановской области. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

«В Шуйском районе вне населенных пунктов уничтожен БПЛА. Пострадавших и разрушений нет. На месте падения обломков работают специалисты оперативных и экстренных служб», — говорится в сообщении.

В правительстве напомнили, что режим опасности БПЛА сохраняется. Жителям региона посоветовали не терять бдительности.

22 мая украинские беспилотники атаковали сразу несколько российских регионов.

Так, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении 26 дронов противника, которые летели на столицу, в течение ночи и раннего утра. Он уточнил, что на местах падения обломков в данный момент работают оперативные службы.

После этого стало известно о взрывах над городом Алексиным в Тульской области. Также сообщалось о взрывах в Рязани, где местные жители насчитали около пяти громких хлопков. Официальная информация пока не поступала.

Ранее россиянам объяснили роль отключения интернета в отражении атак БПЛА.