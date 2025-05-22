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США могут запретить университетам принимать иностранных студентов

США могут расширить запрет на прием иностранных студентов в университетах
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Алексей Витвицкий/РИА Новости

Власти Соединенных Штатов рассматривают возможность запретить другим университетам страны принимать иностранных студентов, следуя примеру Гарварда, лишенного права участвовать в программах студенческих обменов. Об этом сообщила глава Министерства внутренней безопасности США Кристи Ноэм в интервью телеканалу Fox News.

Ноэм подчеркнула, что ведомство не опасается юридических последствий после отзыва аккредитации у Гарварда.

«Пусть попробуют оспорить наши действия в суде», — заявила она, отвечая на вопрос о возможных исках со стороны вузов.

22 мая Ноэм заявила, что Гарвард лишается права принимать иностранных студентов, все иностранные студенты, обучающиеся сейчас в университете, должны перевестись в другие вузы. Она добавила, что ее решение означает перевод всех иностранных студентов в другие университеты, чтобы они смогли сохранить свой статус.

20 мая госсекретарь США Марко Рубио сказал, что власти продолжат аннулировать визы иностранным студентам, участвующим в антиизраильских протестах.

Ранее на американских ученых повысился спрос за границей.

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