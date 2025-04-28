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На американских ученых повысился спрос за границей

Bloomberg: некоторые страны привлекают ученых из США на фоне политики Трампа
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Некоторые страны привлекают американских ученых на фоне политики президента страны Дональда Трампа по сокращению финансирования исследований. Об этом пишет Bloomberg.

Отмечается, что среди таких стран оказались Канада, Франция и Германия. Ученым из США предлагают финансирование научных проектов и упрощенные процедуры иммиграции. К примеру, власти Норвегии учредили фонд в размере $9,6 млн для привлечения международных исследователей. Также Австралия учредила программу для привлечения научных сотрудников из США.

Похожие программы запустили Бельгия, Нидерланды, Франция и Германия.

«Гонка за привлечение американских исследователей и врачей набирает обороты на фоне масштабных сокращений президентом Дональдом Трампом финансирования науки и деятельности федеральных агентств», — говорится в публикации.

До этого проректор Президентской академии по науке Артур Азаров рассказал, что президент США Дональд Трамп лишает финансирования топовые американские университеты. В число пострадавших от новой администрации попали Гарвард, Корнелл, Северо-Западный университет и другие. Такое положение дел может привести к тому, что число студентов в США сократится.

Ранее в Белом доме заявили о возможности США «манипулировать временем и пространством».

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