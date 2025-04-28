На американских ученых повысился спрос за границей

Некоторые страны привлекают американских ученых на фоне политики президента страны Дональда Трампа по сокращению финансирования исследований. Об этом пишет Bloomberg.

Отмечается, что среди таких стран оказались Канада, Франция и Германия. Ученым из США предлагают финансирование научных проектов и упрощенные процедуры иммиграции. К примеру, власти Норвегии учредили фонд в размере $9,6 млн для привлечения международных исследователей. Также Австралия учредила программу для привлечения научных сотрудников из США.

Похожие программы запустили Бельгия, Нидерланды, Франция и Германия.

«Гонка за привлечение американских исследователей и врачей набирает обороты на фоне масштабных сокращений президентом Дональдом Трампом финансирования науки и деятельности федеральных агентств», — говорится в публикации.

До этого проректор Президентской академии по науке Артур Азаров рассказал, что президент США Дональд Трамп лишает финансирования топовые американские университеты. В число пострадавших от новой администрации попали Гарвард, Корнелл, Северо-Западный университет и другие. Такое положение дел может привести к тому, что число студентов в США сократится.

Ранее в Белом доме заявили о возможности США «манипулировать временем и пространством».