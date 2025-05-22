В московском аэропорту снова ввели ограничения

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в московском аэропорту Жуковский. Об этом в своем Telegram-канале сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

«Временные ограничения введены также в аэропорту Жуковский», — написал он.

Кроме того, Кореняко сообщал, что временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 09:54 (мск) ввели в аэропорту Домодедово.

21 мая два рейса авиакомпании «Уральские авиалинии» вынужденно «ушли» на запасные аэродромы из-за временных ограничений, введенных в московских аэропортах Домодедово и Жуковский. Рейс U6-274 Екатеринбург — Домодедово был перенаправлен во Внуково, а самолет, обслуживающий рейс U6-9696 Махачкала — Жуковский, полетел в Нижний Новгород.

В этот же день ограничения вводились в аэропортах Владимира, Иванова и Калуги. Все три воздушные гавани перестали принимать и отправлять самолеты примерно в одно и то же время — около 12:00 (мск).

Ранее Собянин сообщил об уничтожении двух летевших на Москву БПЛА.