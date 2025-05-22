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В Москве два пассажира пострадали в ДТП с автобусом

На юго-западе Москвы в ДТП с автобусом пострадали два человека
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Мария Девахина/РИА Новости

На улице Введенского в Москве произошло ДТП с участием автобуса, пострадали два человека. Об этом РИА Новости сообщили в Мосгортрансе.

«По предварительной информации, водитель автомобиля внезапно применил торможение. Водитель автобуса также был вынужден применить экстренное торможение для предотвращения столкновения», — пояснили в пресс-службе.

Из-за резкого торможения в салоне автобуса упали два человека. Пострадавших доставили в больницу.

До этого массовая автомобильная авария произошла на Балаклавском проспекте в Москве. Столкнулись четыре автомобиля, не обошлось без пострадавших.

Незадолго до этого в Москве мотоциклист переехал женщину, которая находилась на «зебре». Пострадавшая отлетела в сторону. В результате аварии оказалось затруднено движение в сторону Московской области. В Дептрансе порекомендовали искать пути объезда. Появилось видео с моментом аварии.

Ранее в Москве массовая авария парализовала движение автомобилей.

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