Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Москве мотоциклист переехал женщину на «зебре» и попал на видео

На видео попал момент жесткого ДТП в Москве, где мотоциклист влетел в женщину

В Москве мотоциклист переехал женщину, которая находилась на «зебре». Об этом сообщает столичный Дептранс.

«На пересечении проспекта Вернадского и улицы Кравченко произошло ДТП с участием мотоциклиста и пешехода. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — говорится в публикации.

В результате аварии оказалось затруднено движение в сторону Московской области. В Дептрансе порекомендовали искать пути объезда.

На опубликованных кадрах видно, что мотоциклист решил не притормаживать перед пешеходным переходом и на скорости влетел в женщину. По информации ГАИ, пешеход переходила дорогу на запрещающий сигнал светофора, из-за полученных травм она не выжила.

До этого в Москве лобовое столкновение иномарок парализовало движение транспорта. Skoda и Mitsubishi попали в ДТП на Кутузовском проспекте перед ТТК. Сотрудники экстренных медицинских служб госпитализировали одного водителя. Движение автомобилей в сторону центра города было ограничено и сильно затруднено.

Ранее в Благовещенске рецидивист Химера «эпично» взмыл в воздух на Lexus в гонке с ДПС.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами