В Москве мотоциклист переехал женщину на «зебре» и попал на видео

На видео попал момент жесткого ДТП в Москве, где мотоциклист влетел в женщину

В Москве мотоциклист переехал женщину, которая находилась на «зебре». Об этом сообщает столичный Дептранс.

«На пересечении проспекта Вернадского и улицы Кравченко произошло ДТП с участием мотоциклиста и пешехода. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — говорится в публикации.

В результате аварии оказалось затруднено движение в сторону Московской области. В Дептрансе порекомендовали искать пути объезда.

На опубликованных кадрах видно, что мотоциклист решил не притормаживать перед пешеходным переходом и на скорости влетел в женщину. По информации ГАИ, пешеход переходила дорогу на запрещающий сигнал светофора, из-за полученных травм она не выжила.

До этого в Москве лобовое столкновение иномарок парализовало движение транспорта. Skoda и Mitsubishi попали в ДТП на Кутузовском проспекте перед ТТК. Сотрудники экстренных медицинских служб госпитализировали одного водителя. Движение автомобилей в сторону центра города было ограничено и сильно затруднено.

Ранее в Благовещенске рецидивист Химера «эпично» взмыл в воздух на Lexus в гонке с ДПС.