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В Москве массовая авария парализовала движение автомобилей

В Москве массовое ДТП заблокировало движение транспорта
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Bilanol/Shutterstock/FOTODOM

В Москве на улице Подольских Курсантов произошло массовое столкновение машин. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«На улице Подольских Курсантов (в районе д.9Бс1) произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. На месте работают оперативные службы города», — говорится в сообщении.

По информации источника, в настоящее время уточняются причины произошедшего и информация о пострадавших. В направлении Липецкой улицы движение перекрыто, а в направлении улицы Дорожная — осуществляется по одной полосе из двух. В Дептрансе водителям посоветовали выбирать пути объезда.

До этого сообщалось, что во Владивостоке Lexus перевернулся после столкновения с Toyota Prius Alpha. Во Владивостоке Lexus перевернулся после столкновения с Toyota Prius Alpha. На кадрах видно, как черный автомобиль выезжает на встречную полосу движения, врезается в Toyota и переворачивается. После произошедшего очевидцы подбегают к Lexus.

Ранее в Татарстане лодка врезалась в легковушку.

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