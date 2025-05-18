Массовое ДТП произошло на юге Москвы

Массовое ДТП с участием 4 машин произошло на Балаклавском проспекте в Москве

Массовая автомобильная авария произошла на Балаклавском проспекте в Москве, сообщает агентство городских новостей «Москва».

«Массовое ДТП произошло на Балаклавском проспекте. По предварительной информации, столкнулось больше 4 машин, есть пострадавшие», — говорится в сообщении агентства.

До этого сообщалось, что на МКАД произошло массовое ДТП с участием четырех автомобилей.

«На внешней стороне 71-го км МКАД (в районе съезда №71) произошло ДТП с участием четырех легковых автомобилей с последующим опрокидыванием одного из них. На месте работают оперативные службы города», — говорилось в сообщении Telegram-канала «Дептранс. Оперативно».

Ранее в Москве автобус протащил по дороге бизнес-такси, это попало на видео.