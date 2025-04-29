Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Подросток напал с ножом на мужчину в школе олимпийского резерва в Петербурге

«78.ru»: в Петербурге юноша ударил ножом ученика спортивной школы
close
Shutterstock

После конфликта в школе олимпийского резерва в Петербурге с ножевыми ранениями госпитализирован 20-летний воспитанник. Об этом сообщает «78.ru».

Инцидент произошел в школе олимпийского резерва на Каменноостровском проспекте. В правоохранительные органы поступило сообщение о поножовщине в учреждении.

Прибывший на место наряд полиции обнаружил в спортзале школы 20-летнего воспитанника с ножевыми ранениями. Молодой человек госпитализирован, у него диагностированы резаная рана задней поверхности грудной клетки и рана ягодичной области.

Выяснилось, что пострадавший поссорился с 17-летним учеником спортшколы, конфликт перерос в драку, в ходе которой юноша ударил оппонента ножом. Подозреваемый задержан, доставлен в отдел полиции, опрошен и передан родителям. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

До этого сообщалось, что в Новгородской области подросток ударил оппонента ножом во время потасовки на стадионе. Пострадавшего доставили в медицинское учреждение, где ему была оказана необходимая помощь. Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

.

Ранее в Забайкалье 12-летний мальчик забил молотком 85-летнюю пенсионерку.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами