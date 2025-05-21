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В Курске неизвестный напал на двух школьников

В Курске полиция ищет мужчину, ограбившего детей, которые шли в школу
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Global Look Press

В Курске правоохранители разыскивают мужчину, который напал на двух мальчиков по дороге в школу, незнакомец угрожал детям. Об этом сообщает mk.ru.

Инцидент произошел на улице Большевиков, двое несовершеннолетних шли в школу, когда к ним подошел незнакомый мужчина. Грабитель угрожал детям расправой и потребовал у них телефоны.

Забрав гаджеты, нападавший скрылся. Родители школьников обратились в правоохранительные органы, личность злоумышленника и его местонахождение устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Удмуртии мужчина с ножом напал на ребенка в подъезде дома. Обвиняемый под наркотиками вышел из своей квартиры на лестничную площадку. Мужчина заметил 14-летнюю школьницу. Угрожая ребенку ножом, он отобрал у девочки телефон и скрылся. Возбуждено уголовное дело о грабеже, ранее судимый злоумышленник заключен под стражу, ему может грозить до 10 лет лишения свободы.

Ранее в Чувашии юноша угрожал сбросить с моста двух подростков.

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