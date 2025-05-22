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Лерчек расплакалась в суде

Блогеров Чекалиных оставили под домашним арестом до конца июня
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Григорий Сысоев/РИА Новости

Блогеров Лерчек (Валерия Чекалина) и ее Артемчека (Артем Чекалин) оставили под домашним арестом до 26 июня 2025 года. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Во время судебного процесса Лерчек расплакалась — по словам блогерши, домашний арест мешает ей выполнять свои материнские обязанности.

Следователь мотивировал продление ареста тем, что расследование по делу в установленные сроки закончить невозможно.

Лерчек, ее бывший муж Артем Чекалин и их бизнес-партнер Роман Вишняк с октября 2024 года находятся под домашним арестом без права пользоваться связью и интернетом. По версии следствия, экс-супруг Лерчек — ключевая фигура в этом деле. Его подозревают в незаконном переводе платежей для оплаты фитнес-марафонов компании «Би Фит» в размере 250 млн рублей. Операции совершались через банк в Дубае.

Накануне налоговая нашла у Лерчек новый долг.

Ранее суд в Москве постановил взыскать задолженность по коммунальным платежам с Чекалиной по иску «Мосводоканала».

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