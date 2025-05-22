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Путин наградил трех космонавтов золотыми звездами Героев России

Космонавты Борисов, Гребенкин и Чуб получили золотые звезды Героев России
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«Роскосмос»

Президент РФ Владимир Путин вручил золотые звезды Героев России Константину Борисову, Александру Гребенкину и Николаю Чубу. Об этом пишет ТАСС.

Им также присвоили почетное звание Летчиков-космонавтов РФ. Борисов, Гребенкин и Чуб в 2023-2024 годах совершили полет на орбиту. Чуб дважды выходил в открытый космос, всего проведя в нем более 12 часов.

В этот же день российский лидер вручил золотые звезды Героев России ефрейтору Людмиле Болилой и главврачу Алешковской центральной районной больницы в Херсонской области Владимиру Харлану. Торжественная церемония состоялась в Екатерининском зале Сенатского дворца в Кремле.

Болилая продолжала выполнять свои обязанности даже под обстрелом украинской армии, она оказывала помощь военнослужащим. Харлан же руководил больницей, когда ВСУ попытались расправиться с ним. На врача было покушение — автомобиль атаковал беспилотник, тогда Владимир потерял жену.

До этого министр обороны РФ Андрей Белоусов заявил о присвоении двоим российским военным звания Героя России за мужество и героизм при взятии под контроль Вооруженных сил (ВС) РФ населенных пунктов на Шахтерском направлении.

Ранее в Минобороны рассказали, сколько бойцов СВО стали Героями России

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