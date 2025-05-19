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Двое российских военных удостоились звания Героя России

МО: двое участников боев на Шахтерском направлении получили звание Героя России
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Вадим Савицкий/РИА «Новости»

Министр обороны РФ Андрей Белоусов заявил о присвоении двоим российским военным звания Героя России за мужество и героизм при взятии под контроль Вооруженных сил (ВС) РФ населенных пунктов на Шахтерском направлении. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ.

Как указали в ведомстве, Белоусов поздравил командование и личный состав 36-й отдельной гвардейской Лозовской Краснознаменной мотострелковой бригады с успешным выполнением боевых задач и взятием под контроль населенного пункта Богатырь в Донецкой народной республике (ДНР).

«Сегодня вы уверенно продвигаетесь на Шахтерском направлении. В результате ваших профессиональных и решительных действий противник понес значительные потери. За мужество и героизм, проявленные при освобождении семи населенных пунктов, более 3 800 военнослужащих награждены государственными наградами, а двое из них удостоены высокого звания Героя Российской Федерации», — сказал глава Минобороны.

8 мая Белоусов вручил медали «Золотая Звезда» отличившимся военнослужащим-участникам специальной военной операции на Украине. Глава оборонного ведомства выразил благодарность военнослужащим за верность присяге. Кроме того, министр выразил уверенность, что солдаты российской армии и впредь будут достойно исполнять свой воинский и служебный долг.

Ранее Белоусов вручил награды участвующим в СВО женщинам-военнослужащим.

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