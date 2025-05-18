Суд арестовал экс-главу Binance в СНГ и сооснователя крипто-игры Blum

Замоскворецкий суд Москвы арестовал бывшего главу Binance в СНГ и сооснователя крипто-игры Blum Владимира Смеркиса в рамках уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«Замоскворецкий районный суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Владимира Смеркиса, задержанного по делу о мошенничестве в особо крупном размере (ст. 159 УК РФ)», — сказал собеседник агентства.

Blum — криптоигра, похожая на Hamster Combat, в которой пользователи могут зарабатывать реальные криптовалюты за игровые монеты. Игроки ждали релиза монеты больше года, но листинга так и не произошло.

Команда Blum заявила в Telegram-канале, что Смеркис больше не является директором по маркетингу и соучредителем, а также больше не имеет отношения к проекту.

В январе сообщалось, что малолетнюю дочь российский блогерши Валерии Федякиной, известной как Битмама, поместили вместе с ней в одной камере СИЗО. Федякину обвинили в краже около 2,2 млрд рублей, включая дирхамы и биткойны. Женщина предлагала инвесторам вложения в криптовалюту с обещанием высокой прибыли, после чего средства исчезали. Для возможного погашения ущерба судом арестованы счета и активы подсудимой.

Суд отправил девушку в СИЗО несмотря на то, что на момент ареста она была на шестом месяце беременности. В итоге Битмама родила в СИЗО, после чего глава общественной наблюдательной комиссии Москвы призвал заменить ей меру пресечения на домашний арест. Однако суд отказался это сделать.

Ранее лжепрокурор украл у ростовчанина 66,7 млн рублей, предложив обменять криптовалюту.