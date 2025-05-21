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Бывшему замгубернатора Тамбовской области избрали меру пресечения по делу о взятке

Суд арестовал экс-замгубернатора Тамбовской области Иванова по делу о взятке

Суд в Москве избрал меру пресечения бывшему заместителю губернатора Тамбовской области Сергею Иванову по делу о получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции столицы.

В публикации сказано, что ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ, удовлетворено постановлением Мещанского районного суда.

До этого стало известно о задержании бывшего заместителя губернатора Тамбовской области. По данным «Ъ», взятку Иванову дал основатель группы «Русагро» Вадим Мошкович. Бизнесмена арестовали еще в конце марта по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиями.

Ранее суд арестовал сооснователя крипто-игры Blum по делу о мошенничестве.

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