Финляндия построила меньше четверти заграждения на границе с Россией

Reuters: Финляндия за год построила меньше 25% заграждения на границе с РФ

Финляндия за год смогла построить на границе с Российской Федерацией меньше четверти 200-километрового заграждения. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на финскую Пограничную службу.

Отмечается, что протяженность завершенного участка забора высотой 4,5 м составляет 35 км — 17,5% от запланированной проектом.

Финские власти начали строить заграждение на границе с РФ в зимой прошлого года после строительства в 2023 году пробного участка длиной 3 км.

Телерадиовещатель Yle сообщил, что сетка забора будет прочной, ее будет трудно повредить и перелезть через нее. Кроме того, на заграждениях планируют установить камеры, оснащенные искусственным интеллектом — они смогут различать людей и животных. Планируется, что забор протяженностью 200 км будет построен к концу 2026 года.

22 мая генерал-майор армии Финляндии Сами Нурми заявил в интервью The Guardian, что Хельсинки ожидают от России наращивания войск вдоль их общей границы после окончания специальной военной операции на Украине. По его словам, сейчас российская сторона ведет постепенное строительство инфраструктуры на границе.

Ранее Норвегия захотела отгородиться от России забором.