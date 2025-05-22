На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Финляндия построила меньше четверти заграждения на границе с Россией

Reuters: Финляндия за год построила меньше 25% заграждения на границе с РФ
close
Jussi Nukari/Global Look Press

Финляндия за год смогла построить на границе с Российской Федерацией меньше четверти 200-километрового заграждения. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на финскую Пограничную службу.

Отмечается, что протяженность завершенного участка забора высотой 4,5 м составляет 35 км — 17,5% от запланированной проектом.

Финские власти начали строить заграждение на границе с РФ в зимой прошлого года после строительства в 2023 году пробного участка длиной 3 км.

Телерадиовещатель Yle сообщил, что сетка забора будет прочной, ее будет трудно повредить и перелезть через нее. Кроме того, на заграждениях планируют установить камеры, оснащенные искусственным интеллектом — они смогут различать людей и животных. Планируется, что забор протяженностью 200 км будет построен к концу 2026 года.

22 мая генерал-майор армии Финляндии Сами Нурми заявил в интервью The Guardian, что Хельсинки ожидают от России наращивания войск вдоль их общей границы после окончания специальной военной операции на Украине. По его словам, сейчас российская сторона ведет постепенное строительство инфраструктуры на границе.

Ранее Норвегия захотела отгородиться от России забором.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами