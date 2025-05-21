Финляндия решила снова увеличить высоту забора на границе с Россией

Yle: высоту забора на границе между Финляндией и РФ вновь увеличат

Высоту забора, строящегося на границе между Финляндией и Россией, планируют снова увеличить. Об этом сообщает телерадиовещатель Yle со ссылкой на слова представителя проекта строительства забора в Юго-Восточной Финляндии подполковника Эсы Вейкканена.

«Забор примерно на метр выше. Сетка забора будет немного прочнее, его будет труднее повредить и перелезть через него», — говорится в сообщении.

Телерадиовещатель отмечает, что на заборе планируют установить камеры, оснащенные искусственным интеллектом — они смогут различать людей и животных. Yle также сообщает, что забор протяженностью 200 километров будет построен к концу 2026 года.

В сентябре прошлого года в пограничной охране Финляндии заявили, что высота строящегося забора на границе с Российской Федерацией будет составлять 3,5 метра, что на полметра выше изначально запланированной высоты. На текущий момент строительство ограждения ведется на участке Нуйямаа-Вайниккала, а его протяженность составит 17 километров.

Ранее Норвегия захотела отгородиться от России забором.