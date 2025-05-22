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В Финляндии оценили возможные действия России на общей границе после СВО

Финский генерал Нурми: Россия нарастит военное присутствие на границе после СВО
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Власти Финляндии ожидают от РФ наращивания войск вдоль их общей границы после окончания спецоперации на Украине. Об этом в интервью The Guardian заявил генерал-майор финской армии Сами Нурми.

«Они меняют структуру, и мы видим умеренные приготовления, когда речь идет о строительстве инфраструктуры вблизи наших границ», — заявил он.

По словам генерала, российская сторона ведет постепенное строительство инфраструктуры на границе. При этом Нурми отметил, что Финляндия очень внимательно отслеживает действия российской стороны и оценивает процесс подготовки.

Военный предположил, что при окончании боевых действий на территории Украины РФ начнет возвращать на собственные территории технику и оружие, а также сухопутные войска.

До этого стало известно, что Финляндия построила первые 35 километров заграждений на границе с Россией.

Телерадиовещатель Yle отметил, что сетка забора будет прочной, ее будет трудно повредить и перелезть через нее, кроме того, на заграждениях планируют установить камеры, оснащенные искусственным интеллектом — они смогут различать людей и животных. Планируется, что забор протяженностью 200 километров будет построен к концу 2026 года.

Ранее Норвегия захотела отгородиться от России забором.

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